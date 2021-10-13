13 Октября 2021
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

В "Росатоме" не видят поводов для беспокойства в поставках в Россию европейских радиоактивных отходов

"Росатом" прокомментировал информацию о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов, в частности – отработанного топлива европейских АЭС. О поставках более тысячи тонн таких "хвостов" в Сибирь сообщило французское отделение Greenpeace.

"Поставки регенерированного урана из Франции в Россию направлены на его дальнейшее использование в российской атомной энергетике, - цитирует РИА Новости представителя госкорпорации. - Кроме того, это позволит уменьшить экологический груз атомной промышленности, а также поможет решать задачи устойчивого развития".

В Greenpeace France утверждают, что российской атомной энергетике столько переработанного топлива не нужно. "В России действуют лишь два промышленных реактора на быстрых нейтронах, для которых эти отходы могли бы послужить топливом. Даже если будут построены новые, Россия не испытывает никакого дефицита топлива для них: на территории страны уже накоплено более 1 млн тонн урановых "хвостов", и ввозить ещё больше бессмысленно", - цитирует заявление экологов Finanz.Ru.

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В "Росатоме" не видят поводов для беспокойства в поставках в Россию европейских радиоактивных отходов

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Теги: росатом, радиоактивные отходы, поставки, greenpeace



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