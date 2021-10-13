"Они меня вытащили и спасли": глава ТАУ Шеремет вылечился от ковида

Глава "Телевизионного агентства Урала" Иннокентий Шеремет, который попал в больницу с коронавирусом, выписывается из госпиталя.

Напомним, Шеремета госпитализировали с ковидом в конце сентября. Тогда компьютерная томография показала у него 30-процентное поражение легких. Эфиры программы "Девять с половиной", которую ведет журналист, были отменены.

Как рассказал Иннокентий в видео на своей странице в Facebook, его выписывают сегодня.

"Спасли меня. Вроде поправился, но не до конца. Формально я уже не ковидный, у меня отрицательный мазок. Но на больничном я еще буду какое-то время оставаться", - отметил глава ТАУ.

Также он поблагодарил врачей, которые поставили его на ноги.

"Они меня вытащили и спасли. Огромное спасибо этим людям, хотя я их не знаю и никогда не узнаю", - добавил телеведущий.

Напомним, ранее Иннокентий Шеремет заявлял, что его здоровье и бизнес "уничтожены ковидом".