13 Октября 2021
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Иннокентий Шеремет (2018) | Фото: Накануне.RU

"Они меня вытащили и спасли": глава ТАУ Шеремет вылечился от ковида

Глава "Телевизионного агентства Урала" Иннокентий Шеремет, который попал в больницу с коронавирусом, выписывается из госпиталя.
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Напомним, Шеремета госпитализировали с ковидом в конце сентября. Тогда компьютерная томография показала у него 30-процентное поражение легких. Эфиры программы "Девять с половиной", которую ведет журналист, были отменены.

Как рассказал Иннокентий в видео на своей странице в Facebook, его выписывают сегодня.

"Спасли меня. Вроде поправился, но не до конца. Формально я уже не ковидный, у меня отрицательный мазок. Но на больничном я еще буду какое-то время оставаться", - отметил глава ТАУ.

Также он поблагодарил врачей, которые поставили его на ноги.

"Они меня вытащили и спасли. Огромное спасибо этим людям, хотя я их не знаю и никогда не узнаю", - добавил телеведущий.

Напомним, ранее Иннокентий Шеремет заявлял, что его здоровье и бизнес "уничтожены ковидом".

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"Они меня вытащили и спасли": глава ТАУ Шеремет вылечился от ковида

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Теги: Шеремет, ковид, выписка



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