11 Октября 2021
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шеремет иннокентий викторович генеральный директор телевизионнго агентства урала (2017) | Фото: Накануне.ru

Глава ТАУ заявил, что его здоровье и бизнес "уничтожены ковидом"

Руководитель "Телевизионного агентства Урала" Иннокентий Шеремет, который попал в больницу с коронавирусом, рассказал о своем состоянии.

Напомним, Шеремета госпитализировали в конце сентября. Тогда компьютерная томография показала у него 30-процентное поражение легких. Ближайшие эфиры программы "Девять с половиной", которую ведет журналист, были отменены.

Как рассказал Иннокентий на своей странице в Facebook, теперь его здоровье и бизнес "уничтожены ковидом". По его словам, всего за две недели из здорового мужика с помощью ковида он "превратился в 80-летнего разбитого старика". Также он признался, что 80% сотрудников его новостей уже больше двух недель болеют коронавирусом.

"И все это только потому, что Шеремет не решился за полтора года заставить самого себя и своих сотрудников сделать вакцину! Жизнь, здоровье и телевидение превращены в катастрофу!", - эмоционально высказался журналист.

Напомним, летом Шеремет заявлял о сложной финансовой ситуации в "Телевизионном агентстве "Урала". Позже он рассказал, что нашел источник финансирования, и ТАУ закрыто не будет.

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Глава ТАУ заявил, что его здоровье и бизнес "уничтожены ковидом"

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Теги: Шеремет, ковид, ТАУ



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