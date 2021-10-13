13 Октября 2021
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Коронавирусный госпиталь, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В "ковидном" госпитале Нижневартовска из 300 коек занято 244 места

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Нижневартовска остается напряженной, но контролируемой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

В Нижневартовске продолжает свою работу госпиталь, развернутый на 300 коек. 244 места занято пациентами (среди них 146 человек в возрасте 60+).

"За неделю уровень госпитализации сохраняется высоким – 30-35 человек в сутки. В основном у нас пациенты средней степени тяжести и в тяжелом состоянии. Мы видим увеличение занятости реанимационных коек. В этом отделении находятся 30 пациентов. К кислороду подключены 198 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких – 24", - прокомментировал главврач "Нижневартовской окружной клинической больницы" Алексей Сатинов.

В Югре вакцинация против COVID-19 для определенных категорий граждан станет обязательной. Соответствующее постановление 8 октября подписала главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Майя Соловьева. Эта мера принята в связи с тем, что эпидемическая ситуация в регионе ухудшается. Как отмечают в региональном оперативном штабе, рост заболеваемости происходит во всех возрастных группах, включая детей и молодых людей. Наиболее высокая интенсивность эпидпроцесса наблюдается среди граждан старшего поколения.

На данный момент в Югре вакцинировано 42,4% взрослого населения. Эффективность вакцинопрофилактики подтверждена. Заболеваемость лиц, получивших полный курс прививок, составляет всего 1,11%. После ревакцинации заболевание практически не развивается. Вместе с тем охват иммунопрофилактикой остается недостаточным, чтобы существенно повлиять на ситуацию в целом.

"С 11 октября обязательная вакцинация по эпидпоказателям введена для следующих категорий риска: работники медицинских и образовательных организаций; организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; работники транспорта и транспортной инфраструктуры; работники коммунальной сферы и сферы предоставления услуг; сотрудники правоохранительных органов, муниципальные и государственные служащие", - сообщил начальник Роспотребнадзора в Нижневартовске Азат Галиуллин.

По словам главного санитарного врача Нижневартовска, в перечень тех, кто должен поставить прививку в обязательном порядке, входят также вахтовики, граждане, проживающие в организациях соцобслуживания, лица с хроническими заболеваниями, военнослужащие и призывники, югорчане в возрасте 60 лет и старше, трудовые мигранты.

Данные категории граждан по решению регионального Роспотребнадзора до 1 ноября должны получить первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Второй компонент препарата необходимо сделать до начала декабря.

"Работающие коллективы, которые в указанные сроки не будут привиты, подлежат отстранению от работы. Если работодатель не сделает это - наступит административная ответственность. Призываю граждан привиться в установленные сроки, чтобы не допустить принятия мер к работодателям", - подчеркнул Азат Галиуллин во время заседания.

Как сообщила главврач "Нижневартовской городской поликлиники" Светлана Воронина, сотрудники учреждения продолжают проводить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции.

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В "ковидном" госпитале Нижневартовска из 300 коек занято 244 места

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Теги: коронавирус, COVID-19, госпиталь, койки



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