13 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Одиночный пикет против лоббирования ГЖИ интересов &quot;ЖКХ Октябрьского района&quot; (2021) | Фото: Наталья Крылова

Пенсионерка из Екатеринбурга обратилась к правительству с пикетом против лоббирования ГЖИ интересов УК

Пенсионерка из Екатеринбурга вышла с одиночным пикетом к зданию правительства Свердловской области с требованием к чиновникам ГЖИ перестать лоббировать интересы частной управляющей компании "ЖКХ Октябрьского района", которая не дает дому на Машинной, 38 зарегистрировать собственное ТСЖ, передает корреспондент Накануне.RU.

Галина Куршакова является старшей по дому. В 2019 году жильцы провели общее собрание и под протокол создали собственное ТСЖ. Однако чиновники в госжилинспекции отказались вносить дом в реестр ТСЖ. Два года горожане судились, выиграли все суды и доказали законное право на создание товарищества, однако вскоре ГЖИ все равно внесла дом на Машинной в реестр УК "ЖКХ Октябрьского района", ссылаясь на "непонятно откуда взявшуюся копию протокола" от 2019 года.

Одиночный пикет против лоббирования ГЖИ интересов "ЖКХ Октябрьского района"(2021)|Фото: Наталья КрыловаОдиночный пикет против лоббирования ГЖИ интересов "ЖКХ Октябрьского района"(2021)|Фото: Наталья Крылова

В связи с этим пенсионерка и вышла с пикетом к зданию правительства, которое является учредителем департамента по жилищному надзору. Пенсионерка считает что чиновники должны стоять на стороне народа, а не коммунального бизнеса.

Напомним, что с аналогичной проблемой столкнулись и жители дома на Академика Бардина, 23, над которыми шефствует УК "ГЭС". Компания вот уже несколько лет не дает горожанам зарегистрировать ТСЖ, присылая в ГЖИ вслед за протоколами жильцов, собственные протоколы, в которых, по словам горожан, стоят подписи даже давно умерших владельцев квартир. Естественно, большая часть подписей не ставилась жильцами, о чем они неоднократно заявляли ГЖИ, однако ответ оттуда один - "мы не проверяем достоверность. Что нам присылают, то и регистрируем".

Обращение на "прямую линию" к губернатору также не дало результатов. Спустя несколько недель жильцам позвонили и сообщили, что взяли ситуацию "на контроль", однако "посоветовали" самим обратиться в надзорные органы и... в ГЖИ, что жители дома и так неоднократно делали. Не так давно УК "ГЭС" запломбировала автоматы и отключили электричество "за долги" жильцам, которые давно перешли на прямые договоры и не имеют долгов. На прочие управляющие компании, как например "Лазурит" также часть жалуются екатеринбуржцы, особенно касательно двойных квитанций. Однако не вопросы в Instagram к губернатору, на на "прямую линию", не в приемную, так и не сдвинули ситуацию с мертвой точки.

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Пенсионерка из Екатеринбурга обратилась к правительству с пикетом против лоббирования ГЖИ интересов УК

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Теги: УК, ЖКХ Октябрьского района, УК ГЭС, Екатеринбург, правительство, пикет, пенсионерка, Машинная, Академика Бардина



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