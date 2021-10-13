13 Октября 2021
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Политика Свердловская область
Терминал (2021) | Фото: t.me/ivanzaichenko

Суп за 7 рублей и булочка за 8: депутат ЗакСО показал меню в столовой парламента

Уральский ресторатор Иван Зайченко, недавно ставший депутатом Законодательного собрания Свердловской области, рассказал о ценах в столовой регионального парламента.

Как написал он в своем Telegram-канале, в меню можно найти салаты за 18 рублей, суп за 7 рублей и булочку за 8 рублей.

Сам депутат смог поесть всего на 175 рублей, заказав пару блюд.

Меню(2021)|Фото: t.me/ivanzaichenko

Второе блюдо(2021)|Фото: t.me/ivanzaichenko

"Бюджет, конечно, "огонь", - прокомментировал Иван Зайченко.

Терминал(2021)|Фото: t.me/ivanzaichenko

Напомним, основатель "Сушкоф", "Дель Песто" и "Жизньмарт" прошел в заксобрание от партии "Новые люди" и стал их первым представителем в региональном парламенте. Всего же список членов Законодательного собрания Свердловской области обновился на 21 человека.

Во время трехдневного голосования свердловским пенсионерам вручали "продуктовые карточки", которые пожилые люди могли обменять на продукты в определенных магазинах. Позже выяснилось, что они оказались нерабочими. А в Екатеринбурге пенсионерка и вовсе отказалась голосовать, когда ей не выдали такую карту.

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Суп за 7 рублей и булочка за 8: депутат ЗакСО показал меню в столовой парламента

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Теги: меню, ЗакСО, цены



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