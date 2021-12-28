28 Декабря 2021
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Политика Свердловская область
Людмила Бабушкина (2019) | Фото: Накануне.RU

"Мне некогда обедать": Бабушкина объяснила низкие цены в столовой ЗакСО

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина объяснила низкие цены в столовой регионального парламента.

Напомним, недавно новый депутат, ресторатор Иван Зайченко выложил фото с ценами в столовой ЗакСО. Избиратели узнали, что в меню можно найти, например, салаты за 18 рублей, суп за 7 рублей и булочку за 8 рублей. Депутат признался, что смог поесть всего на 175 рублей, заказав пару блюд. "Бюджет, конечно, "огонь", - прокомментировал Зайченко.

Как рассказала Людмила Бабушкина на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, сама она не посещает столовую заксобрания.

"Ничего не могу сказать по ценам - мне некогда обедать, я порой не хожу в столовую. Хочу сказать (Зайченко, - прим. ред.), лучше бы он следил за своими ценами на продукцию, которую реализует. Что касается столовой, она ведомственная и аренду не платит. Поэтому в связи с этим цены и должны быть ниже", - пояснила спикер ЗакСО, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Меню(2021)|Фото: t.me/ivanzaichenko

Она призвала новых депутатов лучше заняться законотворческой деятельностью.

"Сейчас они внесли один законопроект, это уже радует. Значит, есть движение вперед", - заключила Бабушкина.

Напомним, недавно партия "Новые люди", которую в свердловском парламенте представляет Иван Зайченко, внесла свой первый законопроект. Речь в нем идет об отмене транспортного налога на электромобили.

Теги: Бабушкина, ЗакСО, столовая, цены



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Ранее 13.10.2021 08:09 Мск Суп за 7 рублей и булочка за 8: депутат ЗакСО показал меню в столовой парламента


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