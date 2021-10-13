В Челябинской области браконьеры причинили ущерб на 13,2 млн рублей

В Челябинской области в 2021 году 243 человека привлечены к ответственности за нарушения в области охраны и использования объектов животного мира. Размер вреда в результате незаконной охоты составил 13,2 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкологии области, было установлено 332 нарушения, вынесено 295 постановлений об административных правонарушениях, 37 протоколов имеют признаки уголовных преступлений. В частности, были выявлены факты незаконной охоты на пернатую дичь, пушных и копытных животных. Всем виновным предъявлено обвинение по статье 258 УК РФ.

Также было выявлено 16 фактов незаконного оборота продукции охоты. Были возбуждены административные дела, 15 человек привлечены к ответственности.