Прокуратура готова обратиться в суд из-за насилия над ребенком-инвалидом в школе Нового Уренгоя

Прокуратура ЯНАО по Новому Уренгою подтвердила факт насилия над ребенком-инвалидом 2008 г.р. в МБОУ "Специальная (коррекционная) школа № 18". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, девочка не хотела идти в столовую, из-за чего медицинский работник учреждения взяла ребенка под мышки и за шею и повела обедать.

"В связи с применением физической силы к ребенку, прокуратурой директору департамента образования г. Новый Уренгой внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, 11.10.2021 в отношении МБОУ "Специальная (коррекционная) школа № 18" возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод).

В прокуратуре также добавили, что в случае желания представителей ребенка, прокуратура города подготовит исковое заявление о взыскании компенсации причиненного вреда.