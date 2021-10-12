12 Октября 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
детское питание, школьное питание, столовая, обед, еда (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Прокуратура готова обратиться в суд из-за насилия над ребенком-инвалидом в школе Нового Уренгоя

Прокуратура ЯНАО по Новому Уренгою подтвердила факт насилия над ребенком-инвалидом 2008 г.р. в МБОУ "Специальная (коррекционная) школа № 18". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, девочка не хотела идти в столовую, из-за чего медицинский работник учреждения взяла ребенка под мышки и за шею и повела обедать.

"В связи с применением физической силы к ребенку, прокуратурой директору департамента образования г. Новый Уренгой внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, 11.10.2021 в отношении МБОУ "Специальная (коррекционная) школа № 18" возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод).

В прокуратуре также добавили, что в случае желания представителей ребенка, прокуратура города подготовит исковое заявление о взыскании компенсации причиненного вреда.

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Прокуратура готова обратиться в суд из-за насилия над ребенком-инвалидом в школе Нового Уренгоя

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Теги: прокуратура, халатность, ребенок-инвалид, коррекционная школа



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