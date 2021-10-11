В Новом Уренгое сотрудников коррекционной школы подозревают в жестоком обращении с ребенком-инвалидом

В Новом Уренгое сотрудников коррекционной школы №18 подозревают в жестоком обращении с ребенком-инвалидом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по статье халатность. Возбуждению уголовного дела предшествовало обращение в правоохранительные органы местной жительницы.

"По данным следствия, в городе Новый Уренгой в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о том, что в специальной коррекционной школе №18 сотрудники жестоко обращаются с ее несовершеннолетнем ребенком-инвалидом. В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.