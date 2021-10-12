12 Октября 2021
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Транснефть – Сибирь, завод по разведению рыб ценных пород (2021) | Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" провело более 68 тысяч исследований воздуха, питьевых, природных и сточных вод

"Транснефть – Сибирь" подвело итоги реализации комплекса экологических мероприятий в январе-сентябре 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в ходе экомониторинга на производственных объектах предприятия было проведено более 68 тыс. исследований воздуха, питьевых, природных и сточных вод. По результатам исследований превышения установленных нормативов допустимых сбросов не зафиксировано, что свидетельствует о функционировании объектов производственной инфраструктуры предприятия в строгом соответствии с требованиями российского законодательства в области экологической безопасности.

Эколого-аналитические лаборатории "Транснефть – Сибирь" оснащены всеми необходимыми средствами измерений и оборудованием для отбора проб и проведения их исследований в соответствии с областью аккредитации.

Транснефть – Сибирь, ТН-Сибирь(2021)|Фото: ТН-Сибирь

В целях повышения экологической безопасности в соответствии с потребностью проводится модернизация очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод на объектах предприятия. В рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в 2021 году были организованы два экологических компенсационных мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. В реку Собь на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и р. Томь в Томской области выпущено 811 тыс. мальков муксуна. Цель – поддержание видового разнообразия водной биосферы в регионах ведения производственной деятельности.

Транснефть – Сибирь, завод по разведению рыб ценных пород(2021)|Фото: Транснефть – Сибирь

В сентябре 2021 года на территории Тазовского района ЯНАО введен в эксплуатацию завод по разведению рыб ценных пород – муксуна и чира. Мощность садковой линии составляет 1,8 млн тонн мальков в год. Также на территории района ведется строительство полигона утилизации твердых бытовых отходов, ввод в эксплуатацию которого обеспечит потребности в утилизации отходов поселка Тазовский, села Газ-Сале и других населенных пунктов. Срок эксплуатации будущего полигона ТБО - 30 лет, площадка рассчитана на прием до 46 тыс. куб. м мусора в год. В пос. Коротчаево ЯНАО введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения (КОС), что позволило решить вопросы социально-экономического развития населенного пункта. Новые КОС рассчитаны на прием 2,5 тыс. куб. метров в сутки. Данные проекты реализованы при участии "Транснефть".

Транснефть – Сибирь, завод по разведению рыб ценных пород(2021)|Фото: ТН-Сибирь

Экологическая безопасность и рациональное природопользование является одним из приоритетных направлений деятельности предприятия. Работники"Транснефть – Сибирь" регулярно участвуют в экологических акциях, таких как высадка деревьев, уборка мусора и других.

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"Транснефть – Сибирь" провело более 68 тысяч исследований воздуха, питьевых, природных и сточных вод

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Теги: Транснефть – Сибирь, ТН-Сибирь, экономониторинг



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