12 Октября 2021
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Политика За рубежом
Эрдоган, Турция, беспорядки, коллаж (2015) | Фото: politpuzzle.ru

Эрдоган пообещал начать операцию на севере Сирии и призвал Европу готовиться к потоку беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Евросоюз к более активному участию в решении проблемы нелегальной миграции. Выступая с докладом перед кабмином, он упомянул, что за последние пять лет пограничники предотвратили въезд более 2 350 000 человек, а более 1 300 000 нелегальных мигрантов были перехвачены на территории Турции. Однако, как подчеркнул Эрдоган, Анкара не сможет бороться с потоком беженцев в одиночку.

"Мы ожидаем большей ответственности от стран, которые являются целью мигрантов, в первую это страны Европы. Мы хорошо понимаем, что большинство этих беженцев не хотят оставаться в Турции. Они стремятся перебраться в Европу или даже в другие места. Благодаря своей эффективной политике в сфере миграции и обеспечения безопасности границ Турции удалось предотвратить миграционный поток в Европу, который этот континент не смог бы преодолеть в одиночку, но мы больше не можем делать это в одиночку", - приводит слова президента Турции агентство Anadolu.

В этом же обращении Эрдоган заявил о решимости нейтрализовать очаги угроз безопасности Турции, находящиеся на севере Сирии. При этом Анкара намерена сделать это “либо вместе с действующими там местными силами, либо собственными средствами”.

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Эрдоган пообещал начать операцию на севере Сирии и призвал Европу готовиться к потоку беженцев

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Теги: Эрдоган, Турция, Сирия



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