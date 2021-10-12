Эрдоган пообещал начать операцию на севере Сирии и призвал Европу готовиться к потоку беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Евросоюз к более активному участию в решении проблемы нелегальной миграции. Выступая с докладом перед кабмином, он упомянул, что за последние пять лет пограничники предотвратили въезд более 2 350 000 человек, а более 1 300 000 нелегальных мигрантов были перехвачены на территории Турции. Однако, как подчеркнул Эрдоган, Анкара не сможет бороться с потоком беженцев в одиночку.

"Мы ожидаем большей ответственности от стран, которые являются целью мигрантов, в первую это страны Европы. Мы хорошо понимаем, что большинство этих беженцев не хотят оставаться в Турции. Они стремятся перебраться в Европу или даже в другие места. Благодаря своей эффективной политике в сфере миграции и обеспечения безопасности границ Турции удалось предотвратить миграционный поток в Европу, который этот континент не смог бы преодолеть в одиночку, но мы больше не можем делать это в одиночку", - приводит слова президента Турции агентство Anadolu.

В этом же обращении Эрдоган заявил о решимости нейтрализовать очаги угроз безопасности Турции, находящиеся на севере Сирии. При этом Анкара намерена сделать это “либо вместе с действующими там местными силами, либо собственными средствами”.