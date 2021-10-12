Сборная России обыграла сборную Словении и вышла на первое место в группе

Сборная России по футболу обыграла на выезде сборную Словении в матче отборочного этапа к Чемпионату мира 2022 года.

Встреча в Мариборе завершилась со счётом 2:1. Голы в составе сборной России забили центральные защитники, Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (32), у хозяев отличился Йосип Иличич (40).

В параллельном матче дня сборная Хорватии не смогла на своём поле обыграть сборную Словакии. Матч завершился со счётом 2:2.

Таким образом, сборная России вышла на первое место в группе H, имея в активе 19 очков после 8 игр. У Хорватии — 17 баллов, у Словакии и Словении — по 10, у Мальты и Кипра — по 5. Подопечные Валерия Карпина обеспечили себе минимум участие в стыковых матчах за право попадания в финальную часть ЧМ в Катаре.

Последние две встречи группового этапа сборная России проведёт в ноябре: домашний матч против Кипра (11 ноября) и гостевая встреча с Хорватией (14 ноября).