12 Октября 2021
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Спорт В России
Валерий Карпин (2021) | Фото: twitter.com/TeamRussia

Президент РФС: Карпин гарантировал продление контракта

Российская сборная по футболу после прошедшего отборочного матча ЧМ гарантировала себе второе место в группе и, как минимум, участие в стыковых матчах отборочного турнира.

Как сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, в связи с этим будет продлен контракт с главным тренером сборной Валерием Карпиным, сообщает ТАСС.

Напомним, сборная России по футболу обыграла на выезде сборную Словении в матче отборочного этапа к Чемпионату мира 2022 года.

Встреча в Мариборе завершилась со счётом 2:1.

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Президент РФС: Карпин гарантировал продление контракта

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Теги: РФС, Каприн, футбол



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