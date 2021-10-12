Президент РФС: Карпин гарантировал продление контракта

Российская сборная по футболу после прошедшего отборочного матча ЧМ гарантировала себе второе место в группе и, как минимум, участие в стыковых матчах отборочного турнира.

Как сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, в связи с этим будет продлен контракт с главным тренером сборной Валерием Карпиным, сообщает ТАСС.

Напомним, сборная России по футболу обыграла на выезде сборную Словении в матче отборочного этапа к Чемпионату мира 2022 года.

Встреча в Мариборе завершилась со счётом 2:1.