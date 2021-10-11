В Китае сообщают о рекордном росте машиностроения

Китай, совсем недавно знаменитый в основном массовым и некачественным, но дешёвым ширпотребом, всё больше наращивает производство средств производства.

Как передаёт "Жэньминь жибао", машиностроительная промышленность Китая сохранила устойчивый рост в первые восемь месяцев текущего года, показав двузначное увеличение показателей в таких аспектах, как доходы, прибыль и добавленная стоимость.

Совокупный операционный доход предприятий указанного сектора с января по август составил 16,49 трлн юаней (около 2,55 трлн долл. США), увеличившись на 21,5% в годовом исчислении.

За отчетный период общая прибыль вышеуказанных предприятий выросла на 16,4% в годовом выражении и составила 980 млрд юаней.

В период январь-август текущего года добавленная стоимость машиностроительного сектора Китая выросла на 16,2% в годовом исчислении, что на 3,1% выше, чем темпы роста в промышленном секторе страны за указанный период.

При этом Поднебесная испытывает определённые проблемы в станкостроении. Как сообщало Накануне.RU, за годы рыночных реформ было закрыто множество предприятий этой подотрасли машиностроения, а уровень локализации производства станков с ЧПУ составляет лишь около 10%.