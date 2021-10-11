На навигаторах в автомобилях Toyota российской сборки Крым обозначен как Украина

В навигационных картах автомобилей Toyota, выпущенных после 2014-го года, Крым обозначен как территория Украины, передает радио "Говорит Москва" со ссылкой на своих слушателей.

Один из владельцев таких авто рассказал, что изменить обозначение вручную невозможно.

"Я владелец автомобиля Toyota, произведённого в Санкт-Петербурге. При проезде через Крымский мост навигатор, который адаптирован здесь, показывает, что Крым — это Украина. Я оставил претензию, Toyota не ответила. Почему машина, произведённая в России после 20-го года, использует карты, которые показывают, что Крым украинский? Это отчуждение. Если бы я купил машину в Германии, мне было бы всё равно", - пожаловался автовладелец.

Другие слушатели сообщили, что их навигаторы также обозначают Крым как территорию Украины. Они пользуются автомобилями Mercedes и Toyota.