11 Октября 2021
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Общество В России
коллаж Путин царская корона (2012) | Фото:

Четверть россиян считает, что в стране есть культ личности Путина - опрос

26% россиян считают, что в России есть культ личности Путина. Это самый высокий показатель с 2010 года (тогда он составил 25%). Еще 21% считает, что культа еще нет, но становится все больше предпосылок к его появлению. 41% респондентов полагает, что нет ни культа личности, ни его признаков. Таковы данные опроса, проведенного "Левада-центром"* (*внесен в реестр НКО-иноагентов Минюста РФ).

"Больше всего в существовании культа личности Владимира Путина убеждены молодые респонденты 18-24 лет: треть (32%) уверены, что он есть, еще 30% считают, что предпосылок к этому все больше. Меньше всего в это верят респонденты 55 лет и старше: половина (49%) считают, что культа личности нет", - говорится в результатах опроса.

41% россиян считает, что люди доверяют Путину, потому что не видят, на кого еще они могли бы положиться (23% в 2020 году). 27% полагают, что люди надеются на способность Путина справиться в дальнейшем с проблемами страны (27% в 2020 году). 22% уверены – люди доверяют Путину, поскольку убедились, что он успешно справляется с проблемами в стране (23% в 2020 году).

Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

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Четверть россиян считает, что в стране есть культ личности Путина - опрос

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Теги: культ личности, владимир путин, опрос, россияне



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