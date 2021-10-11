Правительство упростит правила полетов и регистрации дронов

Правительство России упросит правила полетов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Новая концепция интеграции дронов в единое воздушное пространство сегодня обсуждалась на заседании кабмина.

В правительстве отметили, что в стране официально зарегистрированы уже десятки тысяч БПЛА.

Судя по словам премьера Михаила Мишустина, процесс будет не быстрым: "Наша главная задача в рамках концепции – обеспечить максимально высокий уровень безопасности. Добиться этого необходимо в течение ближайшего десятилетия. Впереди у нас большие и серьезные вызовы. Потребуются совместные усилия разработчиков, производителей, авиакомпаний и государства".

Концепция предусматривает изменение воздушного законодательства, обновление программы подготовки авиаперсонала, модернизацию авиационной инфраструктуры (связь, навигация, системы наблюдения), также потребуется упрощение оформления документов для владельцев дронов.