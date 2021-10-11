11 Октября 2021
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чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбург по программе Сколково приехали представители 11 городов

Сегодня, 11 октября, в Екатеринбург по программе Сколково приехали представители 11 российских городов. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как написал он в своем Instagram, в Екатеринбург прибыли главы администраций, мэры, министры и члены правительств. География обширна: Самара, Саратов, Киров, Чебоксары, Ижевск и многие другие.

Орлов отметил, что будет обсуждаться, как сделать города лучше. По его словам, каждому представителю есть, что рассказать и чем поделиться.

"Мы тоже с радостью покажем Екатеринбург и представим наши наработки по комплексной жилищной застройке и благоустройству. Сейчас особое внимание мы уделяем развитию общественных пространств и формированию водно-зеленого каркаса города, и это тоже обязательно обсудим. Верю, что каждая городская команда найдет в Екатеринбурге что-то свое, что вдохновит или поможет преобразовать свой город в лучшую сторону", - добавил Алексей Орлов.

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В Екатеринбург по программе Сколково приехали представители 11 городов

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Теги: Сколково, программа, Орлов, Екатеринбург



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