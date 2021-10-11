В Таганроге единственный ковидный госпиталь заполнен до отказа - главврач

В Таганроге (Ростовская область) единственный ковидный госпиталь оказался заполнен на 100%. Главный врач больницы Дмитрий Сафонов сообщил в соцсети, что за все время пандемии ему не приходилось сталкиваться с такой ситуацией.

Отвозить жителей города в другие населенные пункты не получится – госпиталь в Таганроге сам принимает граждан из окрестных поселений.

"Госпиталь заполнен до отказа, количество развернутых коек фактически равно количеству возможно размещаемых, и на данный момент мы работаем с максимальным напряжением за все время наличия новой коронавирусной инфекции. Такого количества больных и тяжелых больных не было ни разу", - пишет главврач.

По словам Сафонова, такая эпидситуация стала неожиданной после наступившего плато в июле-августе. Вместе с тем, главврач выразил уверенность в том, что причиной роста заболеваемости является отношение населения к пандемии. "Все цифры должны были привести к снижению, грешу на полное отсутствие понимания ситуации населением", - цитирует врача ТАСС. По данным издания, заполненность ковидных госпиталей в Ростовской области составляет около 90%.