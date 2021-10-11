11 Октября 2021
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Политика Москва
Екатерина Енгалычева (2021) | Фото: instagram.com/e_engalycheva

Депутату Мосгордумы Енгалычевой выписали второй за неделю штраф за репост

Депутата Мосгордумы Екатерину Енгалычеву оштрафовали еще на 200 тыс. руб. по делу о призывах к участию в массовых акциях. Власти считают, что они не были согласованы, оппозиционные депутаты настаивают, что это были законные встречи с избирателями.

Енгалычеву, впрочем, судят не за организацию такой акции и не за участие в ней, а лишь за репост сообщения.

Коллега Енгалычевой Елена Шувалова сообщила в своем Telegram-канале, что "в принятом на прошлой неделе решении суда указана ссылка на тот же пост Енгалычевой, за который судят сегодня". "То есть, два суда за один и тот же пост", - сообщает Шувалова.

Она добавила, что после перерыва в заседании судья заявила, мол, ссылка на один и тот же пост – это опечатка. Правда, определение об исправлении ошибки было вынесено 8 сентября, но в тот день Енгалычева знакомилась с делом, и никакого определения об исправлении ошибки там не было.

Адвокат депутата добавил, что в посте Енгалычевой адреса нет, а ей приписывают призыв прийти на Пушкинскую площадь.

Суд также отказался допросить в качестве свидетелей Шувалову и еще одного коммуниста Сергея Обухова. В итоге было вынесено решение о штрафе в 200 тыс. руб. (на прошлой неделе Енгалычевой выписали штраф на 150 тыс. руб.).

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Депутату Мосгордумы Енгалычевой выписали второй за неделю штраф за репост

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Теги: екатерина енгалычева, штраф, суд, репост, несанкционированная акция



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