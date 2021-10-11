11 Октября 2021
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Экономика В России Москва
(2005) | Фото: Накануне.ru

Сторублевая купюра с новым дизайном появится в России уже в 2022 году

Уже в 2022 году в России появятся сторублевые купюры с новым дизайном. Банки получат банкноты первыми, россияне смогут получить новинку ближе к концу года.

"Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования", - цитируют "Известия" зампреда Центробанка Михаила Алексеева.

До 2025 года рынок будет постепенно насыщаться новыми сторублевками, в 2026-2029 гг. их доля станет значительной.

ЦБ уже утвердил дизайн новой купюры. На лицевой стороне банкноты будут изображены символы Москвы: Красная площадь, парк "Зарядье", Шуховская башня и главное здание МГУ. Алексеев рассказал, что на купюре будет изображена одна из достопримечательностей Красной площади.

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Сторублевая купюра с новым дизайном появится в России уже в 2022 году

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Теги: купюра, банкнота, цб, дизайн



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