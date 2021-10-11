11 Октября 2021
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Общество Челябинская область
врач, вакцинация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Глава Челябинска поручила заместителям взять на контроль проведение обязательной вакцинации от коронавируса

В Челябинской области с сегодняшнего дня введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Она будет проводиться в два этапа, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вакцинация осуществляется в два этапа. Первый – с 11 октября до 11 ноября, второй – с 11 ноября до 11 декабря", - рассказал на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своим заместителям и главам районов обеспечить контроль за проведением вакцинации и организовать взаимодействие с медицинскими организациями.

Сегодня мэр проведет совещание с собственниками предприятий с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

"Сегодня мы проведем разъяснительную беседу, напомним, что помимо рекомендаций последуют и проверки этих организации, и они будут ужесточаться, будут привлечения к ответственности. Для того, чтобы разъяснить это, мы приглашаем сотрудников полиции на совещание", - подчеркнула Наталья Котова.

Напомним, постановление о введении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. Мера коснется граждан в возрасте от 18 лет, работающих в организациях образования всех форм собственности, медицинских учреждениях, на государственной и муниципальной службе, в органах власти местного самоуправления, в сфере обслуживания – торговля, общественное питание, общественный транспорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, гостиничные услуги, бытовые услуги, в том числе парикмахерские, прачечные, химчистки, отделения почтовой связи, МФЦ, финансовые организации, организации физкультуры и спорта, куда относятся ФОКи, фитнес-центры, бассейны, бани, сауны, солярии, массажные салоны, театры, кинотеатры, концертно-выставочные залы, музеи, библиотеки, развлекательные и досуговые заведения, а также организации для несовершеннолетних – детские игровые комнаты, развивающие центры, учреждения, занимающиеся отдыхом детей и их оздоровлением.

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Глава Челябинска поручила заместителям взять на контроль проведение обязательной вакцинации от коронавируса

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Теги: вакцинация, коронавирус, Наталья Котова,



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