Пенсионный фонд напомнил способы получить накопительную пенсию

Россиянам напомнили способы получить накопительную пенсию.

Как сказано в сообщении отделения Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской республике, для назначения выплаты гражданин должен иметь необходимые коэффициенты и страховой стаж.

Также необходимо иметь средства пенсионных накоплений, при этом размер накопительной пенсии должен составить более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости.

Как сообщалось, в 2020 году почти 2,1 млн россиян пенсионного возраста не обратились за выплатой накопительной пенсии (или она не была им назначена). Это данные актуарных заключений по 15 крупнейшим НПФ. В 2019 году таких граждан было около 1,6 млн.