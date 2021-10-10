Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 34

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 34. Об этом Накануне.RU сообщили власти региона.

По информации пресс-службы правительства, в настоящий момент от некачественного алкоголя пострадало 67 человек, 34 из них скончались. 24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, двое в состоянии средней тяжести, семь пострадавших в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ. Амбулаторно лечение получают девять человек.

Власти Оренбургской области также предложили местным жителям обменять алкоголь сомнительного качества на продуктовый набор, стоимость которого в несколько раз превышает стоимость алкоголя. Сделать это можно в сети магазинов "Желен". Оренбуржцы могут сообщить адрес точки, где был приобретен алкоголь.

Напомним, первые сообщения об отравлении алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября в одном из поселков области. На складах и в продовольственных магазинах региона была изъята спиртосодержащая продукция в стеклянных и пластиковых бутылках, а также пустая тара. В данный момент в некоторых изъятых пробах обнаружен метанол. Возбуждено шесть уголовных дел. Ранее сообщалось о задержании шести человек. Сейчас известно о задержании 10 человек, пять из которых заключены под стражу.