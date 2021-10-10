В Оренбургской области до 32 выросло число погибших от отравления суррогатным алкоголем

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 32, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Число поступивших в больницы с отравлением суррогатом возросло до 64, из них 32 умерли", - говорится в сообщении властей. В стационарах сейчас находятся 25 человек, семь человек от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно.

Министр здравоохранения области Татьяна Савинова призвала оренбуржцев воздержаться от употребления алкоголя, вне зависимости от времени его приобретения.

"Медики делают все возможное, чтобы спасти людей. Но у многих пациентов доза метанола в несколько раз превышает смертельную. Ещё раз обращаюсь к оренбуржцам — воздержитесь от употребления любого алкоголя, независимо от того, когда вы его приобрели", - приводит ее слова пресс-служба.

Первые сообщения об отравлении алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября в одном из поселков области. На складах и в продовольственных магазинах региона была изъята спиртосодержащая продукция в стеклянных и пластиковых бутылках, а также пустая тара. В данный момент в некоторых изъятых пробах обнаружен метанол. Возбуждено шесть уголовных дел. Ранее сообщалось о задержании шести человек. Сейчас известно о задержании 10 человек, пять из которых заключены под стражу.