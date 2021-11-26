18 человек обвиняются по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье

18 человек обвиняются по делу о массовом отравлении жителей Оренбургской области из-за употребления суррогатного алкоголя.

Им предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет РФ. В отношении троих фигурантов дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, остальные заключены под стражу.

Установлены складские помещения в Орске, где разливалась и хранилась метилсодержащая продукция, а также все торговые точки, где она реализовывалась.

Изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров каждая.

В октябре в Оренбуржье от некачественного алкоголя пострадало 64 человек, 34 из них скончались.

Напомним, первые сообщения об отравлении алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября в одном из поселков области. На складах и в продовольственных магазинах региона была изъята спиртосодержащая продукция в стеклянных и пластиковых бутылках, а также пустая тара. В некоторых изъятых пробах обнаружен метанол.

Полиция заявила, что смертельный спирт завезен в регион из Башкирии, передает Regnum. Коммерческая организация, находящаяся в Уфе, официально занимается реализацией технических жидкостей, в том числе и технического спирта.