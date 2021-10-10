Арестован еще один фигурант дела об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбуржье

Сегодня Октябрьский районный суд Орска отправил под стражу еще одного фигуранта уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

"По версии органов предварительного следствия, в период времени с 1 до 8 октября 2021 года Юсупов А.Ж., действуя группой лиц с Глущенко Т.А., совершил хранение в целях сбыта и сбыт спиртосодержащей жидкости, не отвечающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, под видом известных марок производителей алкоголя, которые пользовались спросом у населения, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.

Под стражей он пробудет до 8 декабря 2021 года.

Напомним, первые сообщения об отравлении алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября в одном из поселков области. На складах и в продовольственных магазинах региона была изъята спиртосодержащая продукция в стеклянных и пластиковых бутылках, а также пустая тара. В данный момент в некоторых изъятых пробах обнаружен метанол. Возбуждено шесть уголовных дел. Ранее сообщалось о задержании шести человек.

Сейчас известно о задержании 10 человек. Под стражу заключены шесть человек.