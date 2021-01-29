29 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
Ратко Самац рентген (2016) | Фото:

Пациент больницы Ирбита скончался в очереди к врачу

Мужчина, приехавший в больницу Ирбита с подозрением на перелом ребра, скончался на руках своего знакомого, пока ждал очередь в рентген-кабинет. Об этом рассказал подписчик группы ВКонтакте "Типичный Екатеринбург".

По его словам, инцидент произошел 27 января. Знакомый покойного рассказал, что тот работал дома и упал с высоты, после чего его и привезли в ЦГБ.

"Мужчина ползал на коленках и издавал невнятные звуки у кушетки, возле рентген-кабинета. Когда медицинский сотрудник вышел из кабинета, позвать очередного пациента на рентген, он брезгливо посмотрел на мужчину в грязном, из последних сил пытающего хвататься за кушетку. И позвал в первую очередь женщину, которая не проявляла никаких признаков боли", – рассказал очевидец трагедии.

В результате, по словам очевидца, мужчина начал задыхаться, синеть и впоследствии скончался. Когда другие пациенты, осознав ситуацию, начали звать на помощь, из рентген-кабинета вышла сотрудница медучреждения и вызвала бригаду медиков. К сожалению, спасти пациента не удалось.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Свердловской области, в ЦГБ г. Ирбита идет проверка. Следователи разбираются в деталях произошедшего.

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Пациент больницы Ирбита скончался в очереди к врачу

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Теги: Ирбит, больница, рентген-кабинет, перелом ребра, смерть, очередь



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