14 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин ответил на вопрос про персональную ответственность за падение доходов населения

Снижение доходов россиян и рост числа бедных объясняется объективными обстоятельствами, заявил президент России Владимир Путин.

"Ну что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?" - сказал Путин в очередном выпуске интервью с президентом, которое опубликовало ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что речь идет о факторах, которые от чиновников не зависят. При этом он заверил, что зависимость российской экономики от нефтегазовых доходов постепенно снижается.

В январе на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге Путин пообещал, что администрация президента и правительство будут работать надо повышением реальных доходов россиян.

Президент заявил, что экономика выросла практически в два раза и доходы населения подросли «существенным образом». Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это все видим и будем работать", - сказал глава государства.

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Путин ответил на вопрос про персональную ответственность за падение доходов населения

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Теги: владимир путин, доходы населения, цены на нефть



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