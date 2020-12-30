Экстренные службы ЯНАО будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

В период новогодних праздников, экстренные службы Ямала переходят на усиленный режим работы. К ним относятся силовые структуры, бригады "скорой помощи" и предприятия коммунальной сферы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, общественный порядок будет охранять личный состав окружной полиции. Около 75 членов нарядов, задействованных в системе единой дислокации, будут дежурить рядом с местами проведения праздничных мероприятий. При этом свыше тысячи пожарных останутся дежурить в выходные дни. Усилен режим работы личного состава сотрудников МЧС России по ЯНАО и еще более 500 спасателей остаются наготове.

Для охраны общественного порядка также привлечены сотрудники частных охранных организаций и представители добровольных народных дружин. Среди них: 614 сотрудников ОМВД, 51 сотрудник Росгвардии, 63 представителя казачества, 34 представителя ДНД и 17 работников ЧОО. А на случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв в количестве 165 сотрудников УМВД России по ЯНАО.

"Представители экстренных служб просят ямальцев быть предельно аккуратными, чтобы не пришлось набирать тревожный номер 112. Если без этого не обошлось, существуют общие рекомендации. Говорить по телефону нужно четко, спокойно и не торопясь. При звонке в экстренную службу в первую очередь необходимо сообщить адрес: даже если связь прервется, спасатели все равно будут знать, куда ехать. Далее необходимо назвать место, где случилось ЧП – во дворе, в квартире, в подвале, на складе, и сообщить, что случилось. Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, подъезда, квартиры, код для входа в подъезд. Также нужно назвать свою фамилию и номер телефона", - объяснили в пресс-службе окружного правительства.