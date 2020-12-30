"Ковид-паспорта - это шаг к созданию принципиально нового режима управления"

Введение ковид-паспортов и прочих сегрегационных норм преследуют общую цель - создание принципиально нового режима управления, основанного на терроре. Об этом пишет политический эксперт Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид), комментируя новости о том, что сразу несколько страны объявили об их введении.

По его мнению, в России новый режим будет создаваться постепенно и начнется в нескольких важнейших локациях страны с последующим расширением этой зоны. Вначале она будет создаваться в крупнейших мегаполисах, о чем уже заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Затем распространится на все города-миллионники и ряд следующих за ними "околомиллионников", а это примерно 60% всего населения страны, причем расположены они относительно компактно.

На втором этапе эти зоны свяжут между собой, а на третьем распространят на большую часть территории страны. Часть территории не тронут, так как она не представляет никакой ценности для "администрации концлагеря". Они будут "полностью выключены", а их население будет брошено. К слову, это совпадает и с концепцией территориального развития страны, предполагающей концентрацию населения в "точках роста" и запустение остальных территорий.

"Там будет ликвидировано централизованное снабжение, обеспечение систем здравоохранения, образования. Люди будут брошены и обречены. Ориентировочно это коснется примерно 15-20% ныне живущего населения", - пишет Несмиян.

Он полагает, что это население будет быстро вымирать.

Если все пойдет по плану, то весь процесс может занять примерно 3-4 года. Именно столько ООН, ВОЗ и прочие глобальные структуры отводят на борьбу с коронавирусом. Россия в этом плане просто часть общей концепции по созданию нового мирового порядка. В него встроятся не все, а только те, кто продемонстрирует свою полную лояльность. И поражение в правах тех, кто не сделает прививку, является признаком строящегося режима апартеида, считает эксперт.

Напомним, доля россиян, готовых сделать прививку от COVID-19, составляет лишь чуть более 30%. Более 40% категорически против вакцинации. По сравнению с весной произошло существенное уменьшение желающих вакцинироваться и увеличение тех, кто не хочет это делать.