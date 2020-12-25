25 Декабря 2020
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Общество В России
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Число россиян, готовых сделать прививку от COVID-19, снизилось по сравнению с началом пандемии

Несмотря на то, что сейчас возможность вакцинации от коронавируса гораздо реальнее, чем в начале пандемии, число россиян, готовых поставить прививку от COVID-19, стало меньше, свидетельствуют данные опроса, проведенного SuperJob.

Так, весной – во время первой волны – вакцинироваться были готовы 64% респондентов. В августе таковых было всего 40%, а к началу декабря – 30%. После начала массовой вакцинации в России начался небольшой рост желающих привиться – сейчас 32%, передает РБК.

При этом абсолютно уверенных в своем решении вакцинироваться россиян не очень много – всего 13%. Еще 19% говорят, что "скорее готовы". Категорических противников прививки сейчас как никогда много – 42%, а еще весной их было не более 20%.

Интересно, что при этом растет и количество людей, которые бояться заболеть коронавирусом. В мае таковых было 50%, сейчас их 58%. Меньше всего боятся заразиться граждане в возрасте от 35 до 44 лет.

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Число россиян, готовых сделать прививку от COVID-19, снизилось по сравнению с началом пандемии

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Теги: россияне, вакцинация, коронавирус, страх заболеть



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