Глава РФПИ: вакцинные паспорта станут реальностью в 2021 году

Вакцинные паспорта для людей, привившихся от коронавируса, могут стать реальностью в мире уже в 2021 году.

Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, они могут понадобиться для путешествий. "Это некая реальность, к которой мы придем. Да, она немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными", - сказал он, сообщает "Россия 24".

Как предполагается, паспорта вакцинированного в России начнут выдавать с января через сайт "Госуслуги".

Как сообщалось, во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, препарат ранее доставили во все субъекты. Сначала будут вакцинироваться люди из групп риска – медики, учителя и социальные работники.