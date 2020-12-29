"Люди задают вопрос": Путину сообщили, что методика расчета МРОТ населению не понятна

Россиянам сложно понять, как теперь будет рассчитываться прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом на встрече с президентом России сообщил глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Вообще, многие люди не понимают, как это счетными средствами получается цифра МРОТ или цифра прожиточного минимума. Поэтому я считаю, что надо это оставить для обсуждения в рамках трёхстороннего сотрудничества", - отметил Шмаков, намекая на коррекцию механизма расчета или на введение переходного периода.

Путин заявил, что обсудить стоит, но ничего конкретного не сказал: "Этот вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех работников. Теперь ещё и по Конституции у нас МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому это тоже необходимо соблюдать. Я согласен с Вами в том, что это как минимум требует очень тщательного обсуждения и на экспертном уровне, и на уровне общественности".

"Люди задают вопрос. Узким специалистам это понятно, и то там есть вопросы: почему там такой коэффициент применён к медианной заработной плате или к медианному доходу или другой коэффициент? И мы вообще считаем, что дальше должна быть какая-то программа увеличения этого соотношения. Понятно, что это зависит от положения в экономике. Но в этом должна принимать участие общественность в рамках специалистов, которые работают в трёхсторонних комиссиях", - пояснил глава ФНПР.

Напомним, с 2021 года Минтруд изменил методику расчета МРОТ. Теперь цифра складывается не из стоимости потребительской корзины, а высчитывается в виде процента от медианной зарплаты (аналогично прожиточный минимум – от медианного душевого дохода). Медианная зарплата – цифра, относительно которой половина граждан получает больше, а половина – меньше. Законодателей беспокоит, что выбран рандомный процент от этой цифры на ближайшие пять лет – 42%. Выступавшие в Госдуме чиновники, в том числе министры, не смогли объяснить, почему выбрана именно эта цифра. Например, в европейских странах, которые используют аналогичный подход для расчета МРОТ и прожиточного минимума, сумма устанавливается в размере не менее 50%.