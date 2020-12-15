Госдума не поддержала поправки о доведении МРОТ до 50% от медианной зарплаты

Госдума во втором, основном чтении рассмотрела законопроект о новом порядке формирования минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

Напомним, новая методика привязывается не к потребительской корзине, а к медианному доходу и медианной зарплате. МРОТ устанавливается в размере 42% от медианной зарплаты и составит в 2021 году 12 792 руб. Прожиточный минимум составит в 2021 году 11 653 руб. (среднероссийский показатель). Пересматриваться процентное соотношение должно не реже чем раз в пять лет. Снижаться по отношению к прошлому году МРОТ не может – это прописано в Конституции.

Но при этом, как отметили депутаты ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ на заседании Госдумы, фактически МРОТ может и уменьшаться – если средние зарплаты и доходы россиян не вырастут, а инфляция – вырастет. Также многие указали, что в развитых странах, чья методика берется на вооружение, процентное соотношение МРОТ и медианной зарплаты не бывает ниже 50%. Еще одна поправка предлагала сделать пересмотр этого соотношения ежегодным. Профильный комитет отклонил все эти поправки, не были они поддержаны и на пленарном заседании.

Ожидается, что в третьем, окончательном чтении документ будет принят завтра, 16 декабря.