Суд прекратил уголовное дело экс-директора "Южуралавтобана" об уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд

В Магнитогорске суд прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении бывшего директора ЗАО "Южуралавтобан", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Он обвинялся в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость за период с января 2013 по сентябрь 2014 года.

В ходе расследования уголовного дела полностью были уплачены суммы недоимки по налогу, а также пени и штрафы в размере 1,3 млрд рублей.

В связи с возмещением ущерба уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено.

Отметим, что ЗАО "Южуралавтобан" считалось близким к экс-губернатору Борису Дубровскому, при нем оно получало крупные дорожные контракты.