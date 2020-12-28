Трасса Тюмень - Ханты-Мансийск частично станет четырёхполосной

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время "прямой линии" сообщил, что трасса Тюмень – Ханты-Мансийск частично станет четырёхполосной, а также рассказал о строительстве развязки в районе Тюменской Слободе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Поступило больше 10 вопросов из Тюменской Слободы. Этот район активно застраивают. Два-три года и всё это "поле" будет застроено. Ситуация на дорогах там тяжёлая. В час пик – большие пробки. Дорогу у деревни Патрушево корректируем, очевидно, что эта развязка сама по себе проблему не решит", - сказал Моор.

Сегодня он поручил своему заместителю Сергею Шустову собрать рабочую группу и понять, как можно в ближайшие годы решить транспортную проблему района.

"Нужно подумать о разноуровневом пересечении объездной и Калинина", - сказал Моор, приведя в пример аналогичную развязку 30 лет Победы – Мельникайте.

К 2024 г. трасса Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск будет расширена до четырёх полос на участке Тюмень – Тобольск.