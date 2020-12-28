Трасса Тюмень - Ханты-Мансийск частично станет четырёхполосной

28 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
Авария на трассе зимой. (2020) | Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Трасса Тюмень - Ханты-Мансийск частично станет четырёхполосной

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время "прямой линии" сообщил, что трасса Тюмень – Ханты-Мансийск частично станет четырёхполосной, а также рассказал о строительстве развязки в районе Тюменской Слободе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Поступило больше 10 вопросов из Тюменской Слободы. Этот район активно застраивают. Два-три года и всё это "поле" будет застроено. Ситуация на дорогах там тяжёлая. В час пик – большие пробки. Дорогу у деревни Патрушево корректируем, очевидно, что эта развязка сама по себе проблему не решит", - сказал Моор.

Сегодня он поручил своему заместителю Сергею Шустову собрать рабочую группу и понять, как можно в ближайшие годы решить транспортную проблему района.

"Нужно подумать о разноуровневом пересечении объездной и Калинина", - сказал Моор, приведя в пример аналогичную развязку 30 лет Победы – Мельникайте.

К 2024 г. трасса Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск будет расширена до четырёх полос на участке Тюмень – Тобольск.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Трасса Тюмень - Ханты-Мансийск частично станет четырёхполосной

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: развязка, Александр Моор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети