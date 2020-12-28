Холдинг "Газпром-медиа" стал единоличным хозяином Rutube

"Газпром-медиа" закрыл сделку по приобретению видеохостинга Rutube. Теперь холдинг является единоличным владельцем ООО "Руформ", управляющим сервисом. Пресс-служба "Газпром-медиа" сообщила, что размещением рекламы на платформе будет заниматься сейлз-хаус холдинга.

"Мы уверены, что Rutube усилит наши позиции в цифровом сегменте. Расширение предложения в сегменте видео - важный шаг в развитии нашей продуктовой линейки и укреплении "Газпром-медиа" в качестве поставщика качественной рекламной аудитории", - цитирует ТАСС слова гендиректора сейлз-хауса Екатерины Веселковой.

Пока "Газпром-медиа" собирается сохранить команду сервиса, но в планах серьезная модернизация ресурса.

Известно, что в "Газпром-медиа" хотят сделать конкурента YouTube. Пока, правда, неизвестно, за счет чего отечественная платформа хочет отбивать зрителей у американцев. Пока из четких анонсов была только "лучшая монетизация, чем у YouTube".

Сумма сделки не разглашается.