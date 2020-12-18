СМИ: "Газпром-медиа" станет единоличным владельцем Rutube, чтобы конкурировать с YouTube

Холдинг "Газпром-медиа" может стать единственным собственником видеохостинга Rutube. Сейчас компании принадлежит доля в 50% сервиса. Сделка может быть закрыта до конца текущего года, пишут "Ведомости". Продавец – бизнесмен Александр Карманов – может получить в дополнение к деньгам долю в телеканале "ТНТ Music",финансовые параметры сделки не раскрываются.

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров, возглавляющий теперь государственный медиахолдинг, заявил, что Rutube нужен "Газпром-медиа" для создания "экосистемы видеосервисов" для самых разных аудиторий. У холдинга уже есть онлайн-кинотеатр Premier, ну а Rutube планируется обновить и представить под профессиональный и пользовательский контент "традиционных форматов".

В "Газпром-медиа" заметили успех Tik Tok у молодежи и сбираются дополнить свою экосистему видеосервисов таким форматом. Пока не сообщается, за счет чего холдинг будет отбивать аудиторию у Tik Tok и YouTube. Ранее Жаров заявлял о моделях монетизации, которые у Rutube будут "даже лучше" чем у YouTube.

Напомним, в конце года вокруг YouTube начал нарастать скандал. Сервис, которым владеет американская корпорация Google, обвинили в цензуре в отношении ряда прогосударственных российских СМИ. 10 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру российских СМИ. В то же время многие в руководстве страны не видят необходимости в блокировке иностранных ресурсов, а призывают развивать свои.

Эксперты же отмечают, что для того же "Газпром-медиа" YouTube является важным каналом продвижения контента и источником дохода.