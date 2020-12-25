25 Декабря 2020
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Экономика В России
попрошайничество, нищета, бедность (2015) | Фото: ru.delfi.lt

На снижение уровня бедности в России выделят более 15 трлн рублей

Общий объем финансирования мер по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян в 2019–2024 годах составит почти 15,3 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

Предполагается, что эти меры должны снизить уровень бедности на 2,32 процентного пункта и увеличить реальные располагаемые доходы жителей России на 1,04 п. п.

При этом указанные меры, направленные на поддержку семей с детьми до семи лет, должны способствовать сокращению бедности на 1,99 п.п. и росту реальных доходов на 0,82 п.п, сообщает Regnum.

Напомним, глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее призвал расширить программы поддержки бедного населения. По его словам, накопленные резервы позволяют увеличить такие траты, за год они увеличились почти на 3 триллиона рублей даже с учетом расходов.

В начале года Кудрин отметил неэффективность отмены налога на доходы для россиян с низкими доходами. По его словам, для борьбы с бедностью нужны более эффективные инструменты - это субсидии по признаку доходности на душу в семье.

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На снижение уровня бедности в России выделят более 15 трлн рублей

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Теги: уровень бедности, бедность, россия



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