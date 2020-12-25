25 Декабря 2020
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Общество В России
Софрино (2019) | Фото: sofrino.ru

Патриарх Кирилл призвал закупать свечи только у предприятия РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников закупать для приходов только свечи производства художественно-производственного предприятия РПЦ "Софрино".

"Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения "левых" свечей", - сказал патриарх.

Он сообщил, что считает поддержку церковного предприятия важным и общим для духовенства делом.

На "Софрино" работают около 3 тыс. человек, оно проводит реставрационные работы, осуществляет разработку архитектурных проектов храмов и часовен, дизайна их внутренних интерьеров, а также выполняет индивидуальные заказы, сообщает ТАСС.

Напомним, в 2019 году упал спрос на иконы, церковную утварь, храмовою мебель, свечи, швейную продукцию, "Софрино" якобы продолжает терпеть убытки и после увольнения с завода харизматичного Евгения Пархаева, по крайней мере об этом было сказано в письме на имя патриарха Кирилла, подписанном сотрудниками завода. Его опубликовал в своем ЖЖ диакон Андрей Кураев.

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Патриарх Кирилл призвал закупать свечи только у предприятия РПЦ

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Теги: Патриарх Кирилл, РПЦ



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