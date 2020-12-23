Сенцов предложил Порошенко уйти на пенсию вместе с его "сектой"

Осужденный за подготовку терактов в Крыму и затем помилованный в рамках обмена Олег Сенцов заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко пора на пенсию вместе с его партий, которая по сути является сектой. Об этом он сказал в телеэфире.

По мнению Сенцова, Порошенко своим рейтингом тянет вниз свою прозападную партию "Европейская солидарность" и отталкивает от нее западников. При этом он "приватизировал" проевропейскость.

"Если не Порошенко - ты враг. Это не партия, не открытое движение, а секта", - сказал Сенцов.

После обвинений в зраде ведущая Янина Соколова, которой дал интервью Сенцов, назвала большинство людей тупыми.

"Вы же европейцы, демократы ***. Прекратите ненавидеть за инакомыслие тех, кто с вами в одной украинском лодке. Иначе - беда", - написала она.

"Страна" полагает, что перепалки в стане украинских западников обострились в связи с предстоящей инаугурацией Джо Байдена - они борются за внимание Вашингтона. Сенков близок к "соросятам", то есть тем, кто ориентируется на прямое управление из США, а Порошенко - на опосредованное, через украинских олигархов.