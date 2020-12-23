23 Декабря 2020
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Экономика В России
(2005) | Фото: www.vexillography.narod.ru

ВТБ может вновь стать акционером Первого канала

Банк ВТБ может вновь войти в уставный капитал АО "Первый канал".

"Да, мы рассматриваем такую возможность", - подтвердил представитель банка РБК.

ВТБ вышел из капитала Первого канала 23 сентября текущего года. Банк приобрел 20% акций канала у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу, в марте 2019 года.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ о снижении доли государства в Первом канале до не менее 34%. Сейчас государство владеет пакетом из 51% акций.

Государственный контроль над Первым каналом будет усилен за счет выпуска "золотой акции", отметили в пресс-службе.

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ВТБ может вновь стать акционером Первого канала

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Теги: ВТБ, первый канал



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Ранее 22.12.2020 21:19 Мск Доля государства в Первом канале будет снижена с 51 до 34%

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