22 Декабря 2020
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Ночные протесты у здания парламента в Ереване (2020) | Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Ереван-Майдан. Протестующие в столице Армении собираются ночевать на площади Республики

Протестующие в Ереване собираются ночевать на площади Республики у здания правительства Армении. Они намерены оставаться на площади, пока премьер-министр Никол Пашинян не подаст в отставку.

Ранее во вторник участники акции протеста установили несколько палаток у Дома правительства, передает РИА Новости. Также сторонники оппозиции окружили здание.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после принятия премьером Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана заявления о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Кроме того, с требованием отставки Пашиняна ранее выступили экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян.

Уйти в отставку премьера призывали предстоятели Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.

Однако Пашинян заявил, что не оставит пост главы правительства без проведения выборов. "От своего статуса я могу отказаться только в результате (...) волеизъявления народа. Пока этого не произойдет, я продолжу выполнять обязанности премьера", - написал он в фейсбуке.

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Ереван-Майдан. Протестующие в столице Армении собираются ночевать на площади Республики

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Теги: протесты, ереван



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