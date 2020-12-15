15 Декабря 2020
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Ночные протесты у здания парламента в Ереване (2020) | Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

В Ереване тысячи человек требуют отставки Пашиняна

В Ереване продолжаются акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В центре столицы собрались сегодня несколько тысяч человек, шествие сопровождают полицейские.

Интерфакс напоминает, что протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после принятия премьером Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана заявления о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Кроме того, с требованием отставки Пашиняна ранее выступили экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян.

Уйти в отставку премьера призывали предстоятели Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.

Однако Пашинян в понедельник заявил, что не оставит пост главы правительства без проведения выборов. "От своего статуса я могу отказаться только в результате (...) волеизъявления народа. Пока этого не произойдет, я продолжу выполнять обязанности премьера", - написал он в фейсбуке.

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В Ереване тысячи человек требуют отставки Пашиняна

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Теги: отставка, пашинян, народные волнения в ереване



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