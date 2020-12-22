22 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Владимир Путин, Александр Новак (2015) | Фото: kremlin.ru

Путин запретил нефтяникам и энергетикам "хулиганить с потребителями"

В день столетия ГОЭЛРО Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Александром Новаком, отвечающим в правительстве за ТЭК. В его лице президент поздравил с профессиональным праздником всех российских энергетиков.

Новак рассказал об итогах года в отрасли. Так, по его словам, на внутреннем рынке стоимость дизельного топлива в 2020 году выросла на 1,7% , а на авиакеросин, например, цены снизились на 19-20% к 2019 году. Министр похвастался, что все это стало возможным благодаря демпферному механизму сдерживания цен для российских покупателей на внутреннем рынке. "Ну, здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить", - прокомментировал Путин.

Далее Новак предупредил, что мировая повестка будет диктовать снижение спроса – это и "зеленая энергетика", и избыток ресурсов по всему миру. Министр предлагает переориентировать производителей энергоносителей на внутренний рынок и диверсифицировать экспорт.

"На внутреннем рынке надо ускорять газификацию. Мы видим потенциал. Подготовлена дорожная карта и новая стратегия. Сейчас за подключение отвечают и региональные, и муниципальные власти, газоснабжающие компании и даже сами граждане. Мы предлагаем создать единого оператора, который бы как в электроэнергетике отвечал за доведение газа до квартиры или дома. Это была бы работа с одним окном и одним договором", - мечтает Новак.

Путин напомнил вице-премьеру о череде крупных энергетических аварий, произошедших за последнее время, на что Новак ответил, мол, за два года принято 30 нормативных требований к техническому состоянию оборудования. "Конечно, выявляются такие случаи, когда собственники пропускают межремонты. Но мы переходим к оценке реального состояния оборудования, а не по бухгалтерскому износу. На 20% обновился фонд за последние восемь лет", - отметил чиновник.

Он сообщил, что в этом году многие показатели отрасли из-за кризиса будут ниже. Так, добыча нефти составит примерно 514 млн т – это на 8,4% меньше, чем в прошлом году. По добыче угля снижение будет еще больше – 9-10%, в электроэнергетике падение составит 2,7%, впрочем, последний показатель меньше, чем то, на что рассчитывали энергетики.

Вице-премьер похвастался достижениями в инвестполитике электроэнергетики: за восемь лет было привлечено 6,4 трлн руб., построено мощностей на 45 тыс. мегаватт – это примерно четыре установленных мощности Белоруссии. 90% энергосистемы, по словам Новака, сейчас работает синхронизировано. "На 50% сократилось количество аварий, на 10% - потери в электросетях. Упростилось подключение: Россия поднялась с 180 на 7-е место в мире по простоте подключения, количество этапов подключения сократилось с десяти до двух", - сообщил Новак.

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Путин запретил нефтяникам и энергетикам "хулиганить с потребителями"

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Теги: владимир путин, александр новак, тэк, 100 лет гоэлро, итоги года



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