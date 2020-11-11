11 Ноября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

"Это медицинская катастрофа". На Украине запрещено лечить всех больных, кроме коронавирусных

На Украине принято решение принимать в больницах только тех, кто заболел коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Отныне, в порядке исключения, больницы будут принимать только ургентных пациентов, т.е. тех, кого госпитализирует скорая помощь.
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На днях СМИ вышли с заголовками, что на Украине запрещены все плановые операции и госпитализации. Но речь идет вообще о приеме всех больных. "Наши больницы принимают только ургентных больных и исключительно больных коронавирусом", - сказал Ляшко.

Украинские власти назвали полный отказ в медпомощи "вторым этапом реагирования на распространение коронавируса". Минздрав сослался на постановление Кабмина от 22 июля с.г., где для "оранжевой зоны", которой является почти вся республика, больницам запрещено принимать плановых больных. Исключения распространяются лишь на роды, медпомощь новорожденным, онкологию, паллиативную медпомощь, неотложные состояния. Фактически населению отказано в медпомощи под предлогом "борьбы с коронавирусом".

Врач-инфекционист Андрей Волянский заявил, что это дискриминация больных. Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко отмечает, что запрет на плановые операции - это удар по здоровью огромного количества людей.

"Человек, может, и не умрет, но болезнь будет запущена, а здоровье явно ухудшится. Непонятно, почему вдруг решили ограничить конституционное право украинцев на медпомощь", - заявил он.

"Неужели человеку с язвой, чтобы получить медпомощь, нужно ждать желудочного кровотечения?!" - возмущается глава ассоциации "Медицинское право на Украине" Виктор Сердюк.

Интересно, что сейчас под коронавирус на Украине отведено около 53 тысяч коек. Министр здравоохранения Максим Степанов недавно заявил, что всего может быть задействовано 83 тысячи коек. Но суммарно в стране около 270 тысяч коек, т.е. 80% коек будут то ли пустовать, то ли использоваться по неизвестному назначению.

"Раз уж вы смогли насчитать 250 тысяч коек в стране и 50 тысяч отдали под ковид, то хотелось бы понять предназначение еще 200 тысяч", - написал Волянский.

"Время, которое у нас было для подготовки к пику эпидемии, а это 8 месяцев, безвозвратно потеряно. Теперь остается разве что констатировать медицинскую катастрофу", - заявил Кравченко.

Сообщается, что украинские власти могут мобилизовать на борьбу с коронавирусом вообще всех медиков, для чего собирают их личные данные. И это вызвало очень серьезный протест в среде медиков.

Всего на Украине было выявлено 490 тыс. случаев заражения, 9 тыс. умерли. По отношению к населению страны цифры лишь немного превышают российские. Но текущая динамика более угрожающая. В день выявляется по 10 тыс. случаев, умирает по 170-180 человек. Это в два раза меньше, чем в России, при населении, меньшем в 4 раза. То есть текущая ситуация на Украине в два раза хуже.

Как сообщало Накануне.RU, США запретили Украине закупать российскую вакцину от коронавируса.

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"Это медицинская катастрофа". На Украине запрещено лечить всех больных, кроме коронавирусных

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Теги: Украина, коронавирус



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