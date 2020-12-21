Глава Челябинска получила представление за срыв сроков строительства набережной на реке Миасс

Главе Челябинска Натальи Котовой внесено представление прокурора из-за срыва сроков строительства набережной на реке Миасс.

Напомним, подрядчик не успеет завершить в 2020 году строительство набережной. В этом году будет закончена облицовка гранитом парапета, лестниц, все работы, связанные с выносом инженерных коммуникаций и их переустройством, будет обустроена ливневая канализация, проведены работы по переустройству русла реки Игуменка. Укладку плитки и асфальта, а также установку малых форм будут делать весной следующего года. Как ранее сообщил вице-губернатор Сергей Шаль, за срыв сроков подрядчику грозит наказание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что администрацией города в нарушение положений контракта не принято необходимых мер по созданию условий подрядчику для выполнения работ.

Так, управление дорожного хозяйства администрации Челябинска своевременно не получило разрешения на строительство и пользование водным объектом. Кроме того, в процессе выполнения работ возникла необходимость в корректировке исходной проектной документации по благоустройству набережной с последующим прохождением государственной экспертизы.

Кроме того, затягивание сроков произошло из-за длительного согласования переустройства сетей с их собственниками, вопроса строительства ливневой канализации, а также приостановление работ по предписанию Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области в связи с обнаружением элемента объекта культурного наследия в процессе строительства.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры будет решен вопрос о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.