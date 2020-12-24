"Это же не космический корабль!" Подрядчик, сорвавший сроки строительства набережной на реке Миасс, потеряет контракт

В Челябинске с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства набережной на реке Миасс, будут расторгать контракт. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Алексей Текслер.

"Это вопиющий случай. Выделялись федеральные деньги на набережную под саммиты. Меня эта ситуация крайне возмутила. Я приезжал на объект, ругался. Мы имеем недостроенный объект. Это вина подрядчика. Решение такое – расторгать контракт. Сейчас объёмы будем переносить на следующий год. Так быть не должно, это не космический корабль сделать. Вопрос качественных подрядчиков крайне актуален. Набережную мы сделаем", - подчеркнул он.

Напомним, подрядчик не успеет завершить в 2020 году строительство набережной. В этом году будет закончена облицовка гранитом парапета, лестниц, все работы, связанные с выносом инженерных коммуникаций и их переустройством, будет обустроена ливневая канализация, проведены работы по переустройству русла реки Игуменка. Укладку плитки и асфальта, а также установку малых форм будут делать весной следующего года. Главе Челябинска Натальи Котовой внесено представление прокурора из-за срыва сроков строительства набережной на реке Миасс.